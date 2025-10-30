Мариан Бачев каза, че не знаел, че има проблем с помещение в читалището, наето от театрална школа „Аркадия Фюжън Арт"

Министърът на културата Мариан Бачев каза пред журналисти, че не знае за проблем, свързан с помещението, използвано от театралната школа "Аркадия Фюжън Арт" в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в столичния квартал "Изгрев". Той говори преди началото на церемонията в галерия "Средец" на Министерството на културата за връчването на наградите "Златен век" по случай Деня на народните будители - 1 ноември.

По-рано днес кметът на "Изгрев" д-р Делян Георгиев написа в профила си във Фейсбук, че са установени нередности около настаняването на школата в читалището. Проверката е инициирана след ареста на актьора Росен Белов, преподавател в школата. "След извършена административна проверка от страна на районната администрация на “Изгрев” се констатираха нередности в правните отношения на фондацията с общинското читалище", написа д-р Георгиев.

"Нямам информация по въпроса. Подписал съм договор с театралната работилница, какъвто е предложен от читалището", обясни министър Бачев пред журналисти. И допълни "сега разбирам, че има проблем, предполагам, че настоятелството ще се събере и проблемът ще се реши". Той отбеляза, че няма как да "проверявам вътрешно ведомствените взаимоотношения в едно читалище". Министерството на културата няма отношение към субсидирането на читалищата, като се прочете закона, това ще е ясно, каза още министър Бачев. Той поясни, че по закон единственото задължение на Министерството на културата е да следи дали дадено читалище е вписано в регистъра на народните читалища.

Както БТА съобщи, министърът на културата Мариан Бачев смята, че "има неистини, които ми уронват престижа. Неистина е, че ме свързват с човек, срещу когото тече съдебно производство, което няма нищо общо с мен". Той посочи, че в публичното пространство се разпространяват твърдения, които не отговарят на истината относно неговата театрална школа и дейността на Белов.