Връзката между изкуството и науката представя в Търговище експозицията „Светлообразуване“ на твореца Пепа Иванова

Връзката между изкуството и науката представя експозицията „Светлообразуване“, подредена в Търговище. Тя ще бъде официално открита на 1 октомври в Регионалната библиотека „Петър Стъпов“, заедно с художествено представяне на автора Пепа Иванова, съобщиха от екипа на културната институция.

Оттам допълват, че представените произведения са от последното проучване на Иванова върху физичните взаимовръзки между Слънцето и Земята, като тя смесва епистемологичните стойности на научната информация в художествени преводи. Този самостоятелен проект има за цел да представи начини за взаимовръзка между изкуство и наука, за методите на съвместна работа между тях в осезаем и споделен опит, както и за това как научната информация днес може да се разглежда и като артефакт на обществото.

Пепа Иванова живее и работи в Брюксел. Тя е доктор на изящните изкуства от KU Льовен и LUCA, School of Arts, Гент (2024) , и е лауреат на Висшия институт за изкуства HISK, Гент (2017). Има след магистърска степен по трансмедия от LUCA, Брюксел (2013) и магистър от Кралската академия, Антверпен, специалност скулптура (2009). Докато е в България, тя учи специалност „Порцелан и стъкло“ в Националната художествена академия, София.

Нейната работа поставя под въпрос епистемологичните значения на цифровите данни и тяхното научно и художествено пресъздаване. Тя работи с различни медии, като цифрови технологии, стъкло, 3D, жива материя и персонализирана електроника, за да създава истории, обекти и светлинни и звукови инсталации.

Изложбата е част от проект “Слънце-Земно Зависими”, самостоятелни представяния на Пепа Иванова, финансиран по процедура Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на културата и творческите институции (КТИ) по Национален план за възстановяване и устойчивост финансирани от Европейския съюз, EU Next Generation и Министерството на културата.