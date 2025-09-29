Учени използват целулозни отпадъци в екологично решение за отстраняване на токсични бои

Изследователи от САЩ са разработили нов екологичен метод за пречистване на отпадни води от токсични и канцерогенни бои, които често се използват в текстилната промишленост, пише Юрикалърт.

Бои като конго червено и метилоранж оцветяват ризи, пуловери и рокли в ярки краски. Тези масово използвани азобагрила обаче могат да бъдат токсични, канцерогенни и трудни за отстраняване от отпадните води.

Дейвид Кем от Университета на Арканзас е разработил екологично решение за отстраняването им, използвайки обичаен отпадъчен продукт от целулозната и хартиената промишленост - лигнин.

Азобагрилата се използват в 60-70 процента от търговското производство на текстил. Те се разтварят лесно във вода и са устойчиви на биоразграждане, което ги прави опасни за околната среда. Отпадните води от фабриките за производство на облекло имат най-висока концентрация на азобагрила. Те обаче попадат и в битовите отпадни води от прането на дрехи.

За да отстрани азобагрилата от водата, Кем е използвал лигнин - евтин и широко достъпен биополимер, най-често извличан от дървесина. Всяка година целулозната промишленост произвежда от 50 до 70 милиона тона лигнин, по-голямата част от който се озовава на сметищата.

"Извличането на лигнин е трудно. Той има сложна структура и не се използва пълноценно като биополимер", казва Кем.

За целите на изследването специалистите са прибегнали до двустепенна модификация на лигнина. Този подход и преди е тестван като начин за отстраняване на тежки метални йони, но изследователите от Университета на Арканзас са първите, които го прилагат към вредни багрила.

В лаборатория модифицираният лигнин е отстранил 96 процента от конго червения багрилен агент и 81 процента от метилоранжевия. Благодарение на този метод както багрилните агенти, така и лигнинът могат да бъдат използвани повторно.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. Journal of Polymers and the Environment.