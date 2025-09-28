Селена Гомес се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко, съобщиха световните информационни агенции.

Двамата споделиха в социалните мрежи снимки от сватбата в района на Санта Барбара, Калифорния, с надпис „9.27.25“. Бракът идва девет месеца след годежа им. „Моята съпруга в реалния живот“, написа 37-годишният Бланко под публикацията на Гомес.

Според списание „Вог“ на церемонията в събота са присъствали около 170 гости. Сред тях се предполага, че са били Тейлър Суифт, както и колегите на Гомес от сериала „Убийства в сградата“ Стив Мартин и Мартин Шорт.

Изданието уточнява, че 33-годишната певица е била облечена в специално изработена сатенена рокля с гол гръб, а младоженецът – в класически смокинг с папийонка. И двата тоалета са дело на Ралф Лорън.

Гомес и Бланко работиха заедно по албума I Said I Love You First, издаден през март, който разказва тяхната любовна история. Преди това двамата имат съвместни проекти, сред които хитът Same Old Love (2015) и песента I Can't Get Enough (2019) с Тайни и J Balvin.