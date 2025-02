Селена Гомес и годеникът й Бени Бланко обявиха нов съвместен албум

Селена Гомес и годеникът й Бени Бланко оповестиха нов съвместен албум, който ще разкаже собствената им любовна история, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА.

Певицата и актриса и преди е работила с 36-годишния продуцент по други музикални проекти.

Съвместният албум на 32-годишната Гомес и 36-годишният Бланко, озаглавен I Said I Love You First, ще излезе на 21 март.

"Нямаме търпение да споделим този специален проект с вас", написа изпълнителката в Инстаграм. Гомес публикува и откъс от музикалния клип към новата си песен Scared Of Loving You, в който се вижда как двойката се държи за ръце, прегръща се и се смее заедно.

Плод на съвместното сътрудничество на Селена Гомес и Бени Бланко са хитът Same Old Love от 2015 г. и песента I Can't Get Enough от 2019 г.

Двойката потвърди връзката си през декември 2023 г., а година по-късно и годежа си. През януари тази година Гомес и Бланко се появиха заедно на церемонията за наградите "Златен глобус".