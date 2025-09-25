Учени блокират ключов ензим в имунните клетки за предотвратяване на затлъстяване и диабет

Учени установиха, че „изключването“ на ензима CaMKK2 в имунните клетки, който предизвиква възпалителни процеси, предотвратява затлъстяване, диабет и чернодробна стеатоза, свързани с хранителния режим, съобщи Синхуа.

Според прессъобщение на австралийския университет „Монаш“, CaMKK2 регулира използването на енергия от клетките и целия организъм, както и контролира възпалението чрез макрофагите – имунни клетки, намиращи се в тъканите.

Екип от австралийски и американски учени открил, че мишки, генетично модифицирани така, че в макрофагите им липсва CaMKK2, са защитени от неблагоприятните ефекти на храни с високо съдържание на мазнини – включително от затлъстяване и други метаболитни заболявания.

„Проучването показва, че CaMKK2 е ключов фактор за начина, по който макрофагите влияят върху метаболизма и възпаленията“, посочва Джон Скот от Института за фармацевтични науки „Монаш“, водещ автор на изследването.

„Когато генът CaMKK2 бъде отстранен от определени имунни клетки (в случая – макрофаги), мастната тъкан започва да функционира по-здравословно. Гените в нея се активират по начин, който подобрява обмяната на веществата и намалява вредното възпаление“, допълва Скот.

Изследването, публикувано в списание Molecular Metabolism, установява, че CaMKK2 има пряк контрол върху дейността на имунните клетки и цялостния метаболизъм на организма, превръщайки го в нова, многообещаваща терапевтична мишена за лечение на затлъстяване и свързани метаболитни нарушения.