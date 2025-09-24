Второто издание на книгата „Имена в българското изкуство от Шумен” ще бъде представено в Шумен

Второто издание на книгата „Имена в българското изкуство от Шумен” ще бъде представено на 25 септември на първия етаж на Художествена галерия (ХГ) „Елена Карамихайлова” в Шумен, съобщиха от културната институция.

Автор на текста на „Имена в българското изкуство от Шумен” е доц. д-р Ружа Маринска. Поради кончината ѝ през 2022 г. и невъзможност първото издание на книгата да бъде представено през 2021 г. и поради ограничен тираж, художествената галерия съвместно с Община Шумен финансира издаването на второто издание на книгата, поясниха от шуменската галерия.

Второто издание ще представи пред публика изкуствоведът проф. Чавдар Попов, който работи в областта на изследването на изкуството на ХХ век, на теорията на визуално-пластичните изкуства и на методологичните проблеми на изкуствознанието. В изданието са включени 15 художници родени или свързали житейския си път с Шумен. Книгата е достъпна за преглед в сайта на галерията, добавиха от ХГ „Елена Карамихайлова”.

Оформлението и предпечатът на второто издание са дело на Деян Евтимов и Илиян Евтимов. Използвани са материали, предоставени от Национална галерия – София, ХГ „Елена Карамихайлова” – Шумен, Общински исторически музей – Карлово, Национален музей „Васил Левски” – Карлово, Национален музей „Христо Ботев” – Калофер, Централен държавен исторически архив – София, Научен архив на БАН, Държавен архив – Шумен, Държавен архив – Пловдив, Исторически музей – Свищов, Регионален исторически музей – Шумен, Мавзолей параклис „Св. Георги Победоносец” – Плевен, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София, частни колекции и граждани, допълниха от шуменската галерия.

В подготовката на второто издание фактите и датите са основно проучени, уточнени и частично коригирани на базата на сведения, съхранени в Държавна агенция „Архиви“, главните книги на Националната художествена академия и личните досиета в Съюза на българските художници. Първото издание е реализирано с финансовата подкрепа на Националния дарителски фонд „13 века България“ и е отпечатано през 2021 година, съобщиха от екипа на ХГ „Елена Карамихайлова”.

Както БТА информира, на 18 септември в Шумен бе открита изложбата „… и продължавах да рисувам сама“, посветена на 150 години от рождението на Елена Карамихайлова. На пресконференция преди откриването на изложбата директорът на ХГ „Елена Карамихайлова” Деян Евтимов съобщи, че са предвидени и две придружаващи събития на изложбата - лекция на д-р Пламен Петров за живота и творчеството на художничката и представяне на книгата „Имена в българското изкуство от Шумен“.