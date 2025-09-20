Рок с екологични послания звучи на Green Rock Fest

Рок с екологични послания ще звучи по време на двудневния Green Rock Fest в центъра на Русе, който започва днес. Това каза за БТА Мария Атанасова, управител на едноименното сдружение, което организира фестивала.

На сцената ще излязат както утвърдени групи от България и чужбина, така и млади изпълнители – победители в инициативата „Зелени рок вдъхновения“. Сред участниците са групите Caliberty, Alogia, Jeremy?, Black Rose, СМОГ, Inconvenients, Хаос и Himera. Специален гост на 21 септември е италианският вокалист Фабио Лионе заедно със сръбската група Alogia.

Всеки почитател на рок музиката ще може да гласува на място и онлайн за песента, която според него носи най-силно екологично послание.

По време на целия фестивал ще бъде разположена арт инсталация от рециклируеми материали, която ще отправя послание за осъзнато отношение към природата чрез творчески подход. Вечерта на 21 септември, фасадата на община Русе ще бъде преобразена чрез специално 3D mapping и светлинно шоу на тема „Опазване на околната среда“.

Ще има също детска зона, дарителски кът в подкрепа на фондация „Александър Русев“, както и гастрономическа зона, осигурена от „Общински пазари“ ЕООД, с шатри, маси, столове и кетъринг. На 22 септември в природозащитения комплекс „Ломовете“ край с. Нисово ще се има и уъркшоп с Валди Тотев на тема „Вдъхновенията в рок музиката и въздействието ѝ върху публиката“.

За посетители без личен транспорт ще бъде осигурено организирано придвижване, уточни Мария Атанасова.