В Южна Корея осъдиха потребител на социалните мрежи за обида на виртуална К-поп група

Съд в Южна Корея осъди потребител на социални мрежи да плати 500 000 вона (360 долара) за клевета срещу K-поп момчешка група, чиито членове са виртуални герои, съобщи Би Би Си.

Петимата членове на K-поп групата Plave са озвучени и анимирани чрез технология за заснемане на движение от истински, анонимни изпълнители.

Миналата година агенцията на Plave заведе граждански иск срещу потребител на социалните мрежи за това, че е направил унизителни забележки за групата онлайн.

Решението на съда, постановено през май и публикувано на уебсайта на съда този месец, е сред първите, които се отнасят до виртуалните K-поп идоли - все по-популярнr в развлекателната индустрия на Южна Корея.

Plave, която дебютира през 2023 г., е една от най-успешните виртуални групи на K-поп, с над един милион последователи в ЮТюб канала си, където редовно публикува музикални видеоклипове и влогове.

Те са редовни участници и в най-големите музикални награди в страната. Песента им "Way 4 Luv" беше номинирана за най-добро вокално изпълнение и песен на годината на наградите MAMA през 2024 г. Тази година те спечелиха голяма награда на музикалните награди в Сеул.

През юли 2024 г. ответникът е нападнал Plave в серия от публикации - някои от които съдържат нецензурни думи. Сред тях са коментари, че хората зад аватарите "може да са грозни в реалния живот" и излъчват "типична атмосфера на корейски мъж", съобщи "Кореа таймс".

Ответникът твърди, че коментарите са насочени към измислените герои, а не към истинските хора, които стоят зад тях.

Но съдът отхвърли аргумента, заявявайки, че ако един аватар е широко признат за представящ някой реален човек, тогава атаките срещу аватара се разпростират и върху реалния човек.

Агенцията на Plave, Vlast, поиска по 6,5 милиона вона за всеки от петимата изпълнители на групата, заявявайки, че коментарите са им причинили емоционален стрес.

Това, което съдът им отпусна, беше много малка част от това: 100 000 вона на човек. Съдът заяви, че е решил сумата, след като е взел предвид тежестта на обидните коментари и обстоятелствата около инцидента, съобщиха местните медии.

Vlast обжалва обезщетението, постановено от съда, като твърди, че делото създава важен прецедент за клевета на виртуални аватари.