Осем окръжни председатели на управляващата партия в Турция са я напуснали през уикенда

Председателите на окръжните организации на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) от окръзите Елазъг, Мугла, Адъяман, Нигде, Тунджели, Битлис, Орду и Чанаккале обявиха през уикенда, че напускат редиците на партията, съобщи турският вестник „Сьозджу“.

По информация на „Сьозджу“ оставките, които бяха потвърдени и от страна на ПСР, са свързани с „невъзможност за достигане до хората“, „застой в работата“ и „невъзможност за свързване с избирателите“, като напускането на осемте окръжни председатели е било поискано по-рано и от централата на ПСР поради същите съображения.

Вчера проправителственият всекидневник „Сабах дейли“ съобщи, че ПСР е започнала преглед на всички окръжни организации, като резултатите ще бъдат представени на турския президент и лидер на ПСР Реджеп Тайип Ердоган. Очаква се новите председатели да бъдат избрани чрез интервюта преди партийно събрание, което е планирано за началото на октомври. За момента няма коментар от страна на ПСР по темата.

Оставките в ПСР са свързани с поражението на партията на местните избори в Турция през март 2024 г., когато тя изгуби позиции както в големите градове, така и в селските райони, а основната опозиционна народнорепубликанска партия (НРП) спечели най-голяма подкрепа и се превърна в първа политическа сила в страната за пръв път от 47 години, коментира сайтът „Търкиш минит“.