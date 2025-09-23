Подробно търсене

Изложба за 140 години от рождението на проф. Асен Златаров представя библиотеката на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Снимка: СУ
23.09.2025 15:31
Университетската библиотека представя изложбата "Човек е роден, за да служи на живота в името на човека", посветена на един от знаменитите преподаватели от Софийския университет "Св. Климент Охридски" - проф. Асен Златаров. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Ученият, със задълбочени познания в областта на химията, биологията, физиката, медицината, философията и литературата, и с цялостната си дейност, доказва, че науката, изкуствата и културата трябва да служат на човека, и да бъдат в основата на развитието на творческите му сили.

В изложбата са включени книги и периодични издания, част от разностранното творчество на проф. Асен Златаров, с акцент върху научните му публикации и философските трудове, насочени към младите хора.

В централните витрини са разположени учебници и научни трудове в направленията, в които е работил: наука за храненето, ензимохимия, стимулация на растенията и синтетична органична химия. Представени са и литературни творби, емблематични издания по обществени въпроси, речи и беседи. Включени са публикации на чужди езици и книги, в които проф. Асен Златаров е автор на предговори и на обширни уводни текстове. Някои от изданията са с дарителски надписи от автора.

Изложбата е подредена във фоайето на Централната университетска библиотека и може да бъде разгледана до края октомври 2025 г.

