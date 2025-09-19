Габрово ще се включи в 14-ото издание на „Нощ на литературата“ на 24 септември, съобщиха организаторите.

Нетипични за литературата пространства се превръщат само за броени часове в читателски гнезда, в които различни хора четат откъси от съвременни европейски литературни произведения, издадени на български език, посочват организаторите на „Нощ на литературата“.

Четенията започват в 18:00 ч. и продължават на всеки половин час до 21:00 ч. В „Нощ на литературата“ няма последователност, като желаещите могат да започнат обиколката си от читателско гнездо по желание. Събитието е гласът на съвременна европейска литературата, нейните теми, нейните езици и писателски почерци, нейните преводи на български език и нейното преживяване на живо, допълват организаторите.

„Нощта на литературата“ в Габрово се организира от Община Габрово. Партньори са Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, Художествена галерия „Христо Цокев“, Интерактивен музей на индустрията и Драматичен театър „Рачо Стоянов“.

Организатори на четиринадесетото издание на „Нощ на литературата“ са Столична община, EUNIC, фондация „Прочети София“, Австрийско посолство София, Посолство на Белгия, Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия – България, Гьоте-институт България, Посолство на Гърция в София, Посолство на Дания в България, Посолство на Ирландия, Институт Сервантес-София, Италиански културен институт, Посолство на Нидерландия в България, Британски съвет България, Полски институт в София, Институт „Камойш“ София, Културно-информационен център на Република Северна Македония в София и Посолство на Република Северна Македония, Посолство на Словения в София, Посолството на Украйна, Институт Лист-Унгарски културен институт, София, Посолство на Финландия в София, Чешки център София, Посолство на Швейцария в България, фондация „Детски книги“.

Партньори по места са Община Варна, Община Велико Търново, Община Видин, Община Габрово, Община Добрич, Областна администрация Ловеч, Община Пазарджик, Община Пловдив, Община Русе, Община Чавдар, младежка фондация „Аморфа“, Пловдив чете, дружество „Елиас Канети“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе, фондация „Развитие и интеграция“.