Днес е премиерата на „Великият Гетсби“ в Младежкия театър

Днес, 16 септември, е първото премиерно представление на „Великият Гетсби“ в Младежкия театър, съобщават от трупата.

Премиерата на спектакъла съвпада със 100-годишнината от излизането на романа на Франсис Скот Фицджералд. Точно век по-късно, темите за илюзии, любов, социални различия и крехкостта на човешките мечти звучат по-актуално от всякога. Младежкият театър представя този проект като част от своята мисия да съчетава световната класика със съвременно театрално изкуство, допълват от екипа.

По думите им за Рушен Видинлиев (Руши), който е в ролята на Гетсби, това е едно смело превъплъщение на театрална сцена, коментират от театъра. Сценографията на проф. Светослав Кокалов създава атмосферата на бляскавите партита, но и сенките от самотата, музиката на Владимир Ампов-Графа е специално написана за спектакъла, а видеодизайнът на Петко Танчев пренася зрителя в едно филмово усещане, допълват от Младежкия театър.

Както писа БТА, режисьор на „Великият Гетсби“ е Елица Йовчева. Костюмите са на Александра Йотковска, хореографията – на Стефания Георгиева. Първи асистент-режисьор е Патрисия Господинова. Участват още Теодор Ненов, Моника Иванова, Венцеслав Димитров, Ния Кръстева, Мая Бабурска, Светослав Добрев, Стефан Додуров, Ярослава Павлова, Ангелина Славова, Кънчо Кънев, Виктория Георгиева, Десислава Стефанова, Йоанна Зиновиева, Ралица Николова, Екатерина Велева, Михаил Бонев.

Следващите дати са 17 септември, 2 и 17 октомври.

/ДД