Над 40 са първокласниците в петричкото Първо основно училище "Кочо Мавродиев" през новата учебна година, каза директорът Аспарух Въчков

Първокласниците в петричкото Първо основно училище "Кочо Мавродиев" през новата учебна година са 42-ма, каза за БТА директорът Аспарух Въчков. Те ще бъдат разпределени в две паралелки. В учебното заведение ще се обособи и една подготвителна група. Общият брой на паралелките от първи до осми клас е 14.

Официалното откриване на новата учебна година в Първо основно училище "Кочо Мавродиев" в Петрич ще започне на 15 септември в 10:30 часа. Директорът Аспарух Въчков добави, че са оборудвани високо технологични класни стаи за първи и втори клас, които разполагат с голям монитор и дъска. Те са изградени с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. В процес на изграждане е СТЕМ център към учебното заведение.

Първокласниците за учебната 2025/2026 година в община Петрич са 388, каза за БТА Димитър Чолев, директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Петрич. Те ще бъдат разпределени в 21 паралелки.