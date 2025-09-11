С концерт тази вечер в Сливен завършва Творческата академия за таланти

С концерт на оперната прима Татяна Шиварова и нейния майсторски клас тази вечер в зала „Сливен“ ще бъде закрита втората Творческа академия за млади таланти, съобщиха от пресцентъра на общината. Входът за събитието е свободен.

Заключителният концерт е кулминация на едноседмичната програма, която се проведе от 5 до 11 септември с участието на около тридесет млади творци от цялата страна. Академията се организира от Община Сливен по идея на Шиварова и се провежда за втора поредна година.

В рамките на тазгодишното издание бяха реализирани три майсторски класа – по вокално изкуство с Татяна Шиварова и пианиста и диригент Марцио Фуллин, по класическа музика с маестро Георги Калайджиев и по творческо писане с поета и писател Деньо Денев. Всички те са почетни граждани на Сливен и ментори на младите таланти.

По думите на Шиварова, интересът към вокалния клас тази година е бил изключително голям – местата са били запълнени за три дни, а участниците са изцяло български изпълнители. Обучението е фокусирано върху италиански репертоар. Тя отбеляза, че миналогодишното участие в академията вече е довело до успехи – една от певиците е привлякла вниманието на австрийска агенция, а други участници са защитили научни степени благодарение на репертоара, подготвен в Сливен.

В литературния клас на Деньо Денев тази година се обучаваха десет млади автори на възраст от 15 до 30 години. Те също ще се включат в тазвечершния концерт с рецитал на свои стихове и разкази.

Снощи се състоя концерт спектакъл с участието на учениците на маестро Георги Калайджиев и Деньо Денев. Музикалната програма включваше произведения от Камий Сен-Санс и Алесандро Марчело, с участието на Марта Метцарос (клавир) и Борю Памукчиев (обой). Редом до тях, младите литератори представиха свои авторски текстове.

В края на вечерта Калайджиев и Денев връчиха грамоти на всички участници в академията, а заместник-кметът на Сливен Пепа Чиликова благодари на менторите от името на Общината и кмета Стефан Радев.

„За втора година Творческа академия за таланти дава сцена за развитие, за надграждане и служи като трамплин на новото поколение артисти. Благодаря ви, че подарихте знания, усет и вдъхновение на младите хора“, каза Чиликова.

Маестро Георги Калайджиев подчерта, че работата в академията е от особено значение за участниците в неговия проект „Музиката вместо улицата“, създаден преди 17 години, като сподели, че в момента за проекта се подготвя документален филм.