Френският късометражен филм „Нощните ботуши“ спечели Гран при на 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм във Варна

Гран при на 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм във Варна е за късометражния филм от Франция „Нощните ботуши“ на Пиер-Люк Гранжон. Това бе обявено на церемонията по закриването на форума, която се проведе тази вечер във Фестивалния и конгресен център в града.

В категорията за българска анимация е отличен „Човекът-птица“ на Андрей Цветков. От детската програма най-високо е оценен „Намерих кутия“ на Ерик Моншо от Франция, а сред студентските заглавия - „Зайчество“ на Манси Махешвари от Великобритания. Най-добрият пълнометражен филм е „История за огъня“ на Уеню Ли.

Наградата за дебют отиде при „Балконада“ на Ива Токмакчиева. Българският филм спечели и поощрение в категорията Гран при. Съюзът на българските филмови дейци отличи българската лента „Хартиеният Минотавър“ на Мария Николова заради демонстрираната висока литературна култура. Призът на Съюза на българските художници - картина на Иван Нинов, бе връчен на „Гарванера“ на Теодор Ралев.

Световният фестивал на анимационния филм във Варна продължава да лети. Това каза на церемонията по закриването на 21-вото издание на форума директорът му проф. Анри Кулев. Той отбеляза, че има периоди, когато нещата трябва да се устискат, за да бъдат пренесени през времето. Същото е, както с нашия живот на планетата, направи сравнение той. „Ние се носим със страшна скорост на тази „троха“, създаваме си ужасни проблеми, бием се, хвърляме си бомби, без да имаме идея накъде вървим, каква точка на небитието ни е подготвила съдбата. Така е и с един фестивал. Не знаем накъде лети, какво ще се случи в бъдеще, веднъж е по-добре, друг път по-зле, но всички ние искаме да устискаме това положение. Екипът върши цялата работа, за което аз горещо им благодаря. Ясно е, че сърцето на киното е публиката и филмите са за нея, и ужасно ми се иска тази зала да се напълни както беше преди много години, но такъв е животът. Продължаваме да летим“, каза Кулев.

Тази година се проведоха две работилници в рамките на фестивала. Шест деца създадоха кратка анимация с помощта на менторите Карин Миралес и Антон Жеков. Тя бе показана на закриването. Нейна тема е лунното затъмнение, което е закодирано и в логото на фестивала тази година. Музиката към филма е от френската песен „Слънцето и луната“ от 1946 г. Логото е инспирирано от затъмнението на кървава луна, което се наблюдава тази нощ в небето.

В Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ по време на другата работилница е измайсторен зоотроп, който можеше да се разгледа вечерта на награждаването пред залата във Фестивалния и конгресен център във Варна. Устройството е изобретено през 1834 г. от Уилям Джордж Хорнър.

Над 70 филма от повече от 20 държави участваха в 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм (СФАФ) във Варна. БТА е медиен партньор на събитието.