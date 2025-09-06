Професионалният дебют на Ива Токмакчиева - „Балконада“, бе представен на Световния фестивал на анимационния филм във Варна

Професионалният дебют на Ива Токмакчиева - „Балконада“, бе представен на 21-вото издание на Световния фестивал на анимационния филм във Варна. Продуцент на 8-минутната лента е Весела Данчева. Както БТА съобщи, филмът попада в първата конкурсна програма за късометражна анимация, която не бе излъчена на откриването поради технически проблем и прожекцията му бе вчера.

„Балконада“ и режисьорката му получиха много ласкави отзиви от критиците. Бе казано, че кинотворбата носи радост от живота и говори за човешката близост във времена на самота, отчуждение и мрънкане. Токмакчиева има награда за дипломната си работа „Да се срещнем вчера“ на варненския фестивал, припомниха от критиката и добавиха, че вторият й филм показва, че тя прави големи крачки напред и нагоре. Типажите й са направени с личен авторски почерк, неповлиян от средата. Финалът на историята е прекрасен. Режисьорските качества личат в хубавите преходи между многото пространства в действието, което се развива на няколко балкона във вътрешен двор.

Токмакчиева разказа, че по време на пандемията от КОВИД-19 е започнала да рисува различни герои на балкони. Те били забелязани от Весела Данчева, която я окуражила да ги вкара в сюжет и да разработи авторски филм. Крайният продукт отнема четири години и минава през няколко сценарни варианта. Според продуцентката в това време режисьорката е търсела своя „глас“, използвайки ползотворно времето и участието си в международни копродукции и творчески работилници.

Процесът беше дълъг и защото се опитвах да наместя случващото се между героите във визията, опознавах пространството, търсех гледните точки, сподели Токмакчиева. Трудна задача е да покажеш във времевата ос отношенията между персонажите и то е направено без ефекти на камерата, а само с анимация, като преходите са плавни или по-остри, добави Данчева.

На фестивала гостуваха и режисьорите на две чуждестранни продукции от късометражната програма. Кейт Реншоу-Люис от САЩ представи своя 6-минутен филм „Заети тела“, който бе оценен като ироничен, интересен и философски, метафора за абсурда на цивилизацията. Авторката е завършила експериментална анимация през 2022 г. и вече преподава по специалността. Това е третият й филм. Тя каза, че е искала в „Заети тела“ да покаже свръхпроизводството, което в САЩ е взело застрашителни размери. Вдъхновение за произведението си тя черпи от американския инженер и художник Руб Голдбърг.

Густаво Артеага от Великобритания показа във Варна своя 11-минутен филм „Да се влюбиш в Грета“, посветен на самотата и нереализираните чувства. Бе обърнато специално внимание на типажите, които той е изработил сам от плъстена вълна по време на КОВИД пандемията. Авторът каза, че е избрал този материал, защото го вижда като метафора на емоциите на героите.