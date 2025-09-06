Германският рапър Nana e специален гост на четвъртата вечер на „Beerфест“ в Стара Загора

Днес, в четвъртата фестивална вечер на десетото юбилейно издание на „Beerфест“ в Стара Загора, на сцената ще се качи германският рапър и диджей Nana. Празничният 6 септември ще бъде посветен на „носталгията по 90-те“. Освен Nana, публиката ще се наслади на изпълненията на Gocata, DJ Alex, Румънеца и Енчев.

БТА припомня, че фестивалът беше открит на 3 септември с концерта на Тино, Роби и група „Молец“. Втората вечер беше посветена на рока, а третата – на хип-хопа и трап ритмите.

Петдневният форум продължава до 7 септември в парк „Загорка“. Както и в предишни години, посетителите ще могат да се насладят на тематични кътове, а входът за всички музикални вечери остава свободен. По традиция организаторите са осигурили и безплатна автобусна линия, която ще обслужва маршрута до и от парк „Загорка“ между 20:30 и 23:30 ч.