Певецът Орлин Павлов получи отличия за родителите си, участвали в първото представление на фестивала „Сцена на вековете“ във Велико Търново

Певецът и актьор Орлин Павлов получи плакет и благодарствени грамоти за родителите си по повод 40 години от началото на Фестивал "Сцена на вековете" във Велико Търново, съобщиха организаторите на фестивала.

Басът Орлин Павлов-старши и сопраното Тиха Генова са изпълнили главните роли в операта „Ивайло“ на 6 и 7 юни 1985 г., на крепостта Царевец във Велико Търново, с което е поставено началото на фестивала.

Наградите връчиха директорът на Дирекция „Култура“ на Община Велико Търново Нелина Църова и артистичният директор на „Сцена на вековете“ маестро Владимир Бошнаков.

БТА припомня, че тази вечер за първи път в 40-годишната си история аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“ на Царевец ще бъде представен с музика на живо. В концерта ще прозвучат и произведения на големи български композитори, свързани с Велико Търново и представяни през годините на откритата сцена в двореца на историческата крепост.