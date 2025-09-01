Изложба живопис „Йордан Кацамунски“ ще бъде представена в Добричката художествената галерия

Изложба живопис „Йордан Кацамунски“ от фонда на Художествената галерия (ХГ) „Илия Бешков“ в Плевен ще бъде представена на 4 септември в ХГ – Добрич, съобщават от културната институция.

Оттам допълват, че експозицията ще бъде разположена в две от залите на галерията и ще включва 33 платна.

През август месец в Художествената галерия в Добрич бе открита изложба живопис „Идентичност“ на художника Николай Ханзъров.

Йордан Кацамунски е роден в Плевен. През 1971 година завършва Академията за изящни изкуства в Белград, Югославия, специалност „Живопис“ в класа на проф. Младен Сурбинович. От 1972 г. участва в представителни национални изложби на съвременното българско изкуство във всички европейски държави, САЩ, Япония и други.

Имал е самостоятелни изложби в София, Орешак, Будапеща, Плодовик, Плевен, Сливен. Получавал е награди от национални изложби и Съюза на българските художници. Негови творби са собственост на галерии и музеи в страната и чужбина – Япония, Русия, Франция, Швейцария, Гърция, Германия, Кувейт, Холандия, Англия и други.