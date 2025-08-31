Маестро Найден Тодоров оглавява журито на конкурса за диригенти „Ференц Фричай“ в Унгария

Директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров е председател на международното жури на конкурса за млади диригенти от цял свят „Ференц Фричай“, който се провежда от днес, 31 август, до 7 септември, в унгарския град Сегед, съобщиха от Софийската филхармония.

Тази година е второто издание на International Ferenc Fricsay Conducting Competition (IFFCC).

В качеството си на председател на журито Тодоров определя критериите за артистичност и професионализъм, които ще бъдат приложени при оценката на младите участници в престижното състезание, добавиха от Софийската филхармония.

Журито включва и други изявени личности в световната класическа музика, сред които Хайко М. Фьорстер – главен диригент на Филхармонията в Баден-Баден, Шандор Гюди – музикален директор на Националния симфоничен оркестър на Унгария, Луциус Хемер – артистичен директор на Нюрнбергския оркестър, Алевтина Йофе – главен диригент на Симфоничния оркестър на Берн, Кирил Карабиц – главен диригент на Симфоничния оркестър на Борнмът (Великобритания), Константин Орбелян – музикален директор на Оркестъра на Ню Йорк, и Адам Стадницки – артистичен директор и генерален мениджър на Датския национален оркестър.

Конкурсът носи името на унгарския диригент Ференц Фричай (1914–1963) и цели да открива новото поколение музикални лидери. Победителите ще получат не само отличия, но и покани за концерти с престижни оркестри, сред които и Софийската филхармония.

„Да председателствам жури, което носи отговорността да посочи новите лица на световната диригентска сцена, е голяма чест и още по-голяма отговорност. Вярвам, че нашата роля е да помогнем на младите диригенти да разкрият таланта си и да намерят своя път“, каза Найден Тодоров, цитиран в прессъобщението.

Преди дни Софийската филхармония под диригентството на маестро Тодоров участва в двата спектакъла "Гала в София" на сцената пред катедралния храм „Свети Александър Невски“. В първия концерт на 28 август, озаглавен „Италианска вечер", участваха Соня Йончева и Виторио Григоло, а във втората вечер от „Гала в София“, на 29 август, с българската оперна прима пяха Хосе Карерас и Пласидо Доминго.

Както БТА съобщи, на 11 септември Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 с концерт, посветен на Пьотр Илич Чайковски – един от най-въздействащите и обичани композитори в световната музикална култура. В програмата звучат две от знаковите му творби: Концерт за пиано и оркестър №1 и Симфония №4. Найден Тодоров ще бъде на диригентския пулт.

/ИПД