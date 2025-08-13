Подробно търсене

Сливен отбелязва Международния ден на младежта. Снимка: пресцентър - Община Сливен
Сливен,  
13.08.2025 12:43
 (БТА)

Сливен отбеляза Международния ден на младежта с празнична програма вчера в Градската градина, а честванията продължават и днес, съобщиха от общинския пресцентър. 

На събитието присъства кметът Стефан Радев, който заяви, че младите хора са в центъра на всички политики – на общината, държавата и институциите. Той подчерта, че младежите са бъдещето на Сливен, на страната ни и техният глас е важно и се чува повече.

Събитието включи разнообразна програма, организирана от Български младежки Червен кръст, спортни клубове като „Сини камъни“ и „Стоте войводи“, както и други организации като Военно окръжие-Сливен, Клуб за бъдеще и Интеракт клуб-Сливен. 

Празникът завърши с концерт на млади поп изпълнители, фолклорни ансамбли, акробатика и други. Празненствата продължават днес с премиера на театралната постановка „Любовчията“ на трупа „Свободни електрони“ в зала „Сливен“, с вход свободен.

Събитията са организирани от Община Сливен, Младежки дом-Сливен и Младежки общински съвет-Сливен.

Международният ден на младежта се отбелязва ежегодно на 12 август по инициатива на Организацията на обединените нации (ООН). Той е установен през 1999 г. от Общото събрание на ООН, за да насочи вниманието към проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, и да подчертае тяхната ключова роля като двигатели на социалната промяна, иновациите и устойчивото развитие.

/ХК/

