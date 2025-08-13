Сливенската ученическа театрална трупа „Свободни електрони“ представя премиерно своя нов спектакъл „Любовчията“

Младежката форум-театрална трупа „Свободни електрони“ към Центъра за подкрепа за личностното развитие – Детски комплекс в Сливен ще представи новия си спектакъл „Любовчията“, съобщиха от общинския пресцентър.

Премиерата ще се състои на 13 август 2025 г. (сряда) в зала „Сливен“. Входът е свободен.

Събитието е част от програмата на Младежки дом – Сливен, посветена на Международния ден на младежта.

Постановката поставя акцент върху проблема с трафика на хора, като обръща внимание на рисковете от прекомерното доверие на младите момичета към непознати.