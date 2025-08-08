Фотоизложба, киновечер, кулинарен базар и музикални изпълнения са сред акцентите на традиционния събор в чирпанското село Рупките

Разнообразни инициативи през целия август включва тазгодишната програма на традиционния събор в чирпанското село Рупките. Програмата е публикувана на официалната страница на Народно читалище „Христо Ботев – 1874“ във фейсбук. Сред акцентите, подготвени от организаторите с подкрепата на Община Чирпан, са фотоизложба, киновечер, кулинарен базар и музикални изпълнения.

Събитията започват утре с инициатива на детския фотокръжок към читалището, озаглавена „Семеен портрет“. Малките фотографи канят всички желаещи пред сградата на читалището, където ще заснемат участващите семейства и ще им подарят снимката като спомен. Всички фотографии ще бъдат включени в тематична изложба, която ще бъде открита на 22 август. Основната цел на фотокръжока е да запознае децата от Рупките с фотографията като форма на изразяване и общуване, като същевременно подчертае значението на семейството в живота на всяко дете, посочват организаторите.

На 12 август програмата продължава с поднасяне на цветя пред паметника на Стоян Заимов – виден български революционер и просветител, родом от село Тюркмешлии (старото име на Рупките). Поводът е 172-годишнината от рождението му. В събитието ще се включат и представители на Историческия музей в Чирпан.

На 22 август ще се проведе лятна киновечер с безплатна прожекция на филма „Гунди – легенда за любовта“. Всички желаещи ще могат да гледат прожекцията под открито небе на площада в селото.

Традиционният събор в село Рупките ще се състои на 23 август. Програмата включва кулинарен и благотворителен базар, музикални и танцови изпълнения на самодейни състави и оркестър „Марица“. Организаторите обещават и допълнителни изненади за всички гости.

Справка на страницата на НЧ „Христо Ботев – 1874“ показва, че читалището е основано през януари 1874 г. от самия Стоян Заимов. Най-активна е дейността му през 1903 г., когато завърнали се от Европа студенти поставят пред съселяните си пиесата „Многострадална Геновева“. До Чирпанското земетресение от 1928 г. читалището се помещава в сградата на местното училище, след което е преместено в пригоден за целта параклис с импровизирана сцена и зала за публика. През 1972 г. е построена новата читалищна сграда, която отговаря на съвременните изисквания за културно-информационна дейност. По това време е създадена и фолклорна група от 25 жени с ръководител Иван Желязков от Стара Загора.

В последните години читалището насочва усилия към привличането на детската аудитория. Създадени са групи за народно пеене и рецитация, както и ателие „Сръчни ръчички“, което активно подкрепя творческата дейност. Библиотеката разполага с около 5 000 тома книги с разнообразна тематика, достъпни ежедневно за всички читатели. Предлага се и услуга по книгоразнасяне до дома чрез предварителна заявка по телефон. През миналата година читалището отбеляза 150 години от създаването си.