Морган Уолън оглавява класацията на "Билборд" за албуми

Кънтри певецът Морган Уолън се завърна на върха на класацията на "Билборд" за албуми с I'm the Problem, съобщи сайтът на изданието.

Той се изкачи на първата позиция от второ място преди седем дни и така е начело за девета непоследователна седмица. От I'm the Problem за периода на отчитане са продадени 143 000 еквивалентни единици. Уолън издаде албума на 31 май и първите осем седмици оглавяваше Билборд 200.

Второто място в чарта е за саундтрака на анимационния филм КPop Demon Hunters на Нетфликс, от който за отчетния период са продадени 93 000 продадени еквивалентни единици. Продукцията се изкачва от трета позиция. Анимацията и саундтракът имаха премиера на 20 юни в Нетфликс.

Третата позиция в Билборд 200 е за корейската момчешка група "Тумороу бай тугедър" (Tomorrow X Together), която дебютира с албума си The Star Chapter: Together. От продукцията им са продадени 65 000 еквивалентни единици.

Първенецът от миналата седмица Тайлър дъ Криейтър слиза на четвърто място с Don't Tap The Glass. От неговия албум за отчетния период са продадени 59 000 еквивалентни единици.

В челната петица място намира и Джъстин Бийбър с новата си продукция Swag, от която за отчетния период да продадени 52 000 еквивалентни единици. Продукцията излезе на 11 юли, като Бийбър не беше обявял, че подготвя нов албум.