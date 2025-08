Квартетът Koychev & Nedyalkov – The Teachers Project и Плевенската филхармония свирят в последната вечер на фестивала Jam on the river

С концерти на фюжън квартета Koychev & Nedyalkov – The Teachers Project и Плевенската филхармония с проекта „Музикална Магия 2“ ще бъде закрит фестивалът в с. Дебнево Jam on the river тази вечер. На фестивалната сцена край река Видима под диригентската палка на маестро Йордан Камджалов ще застанат също солистите Вероника Тодорова (акордеон) и Атанас Маринов (кларинет). Форумът, на който БТА е официален медиен партньор, започна на 30 юли и събра за седми път почитатели на музиката в троянското село Дебнево.

Програмата беше открита с концерт на секстета J-CITY, предлагащ собствени джаз аранжименти на саундтраците на видео игри като Super Mario, The Legend of Zelda и др. За първи път във фестивалната програма беше включен барабанен кръг „Заедно в ритъм“ с музикантите и педагози Илина Рогашка и Кирил Кирилов, а на следващия ден с бутиков концерт се представи дуо Chellqanino в състав Кристофър Херман (вилончело) и Елеана Пицикаки (канун).

Третата фестивална вечер край р. Видима продължи с премиера на симфоничния проект „Еклектикон – Музика без граници. Три лица. Три пътя. Три свята“ на композитора и диригент Минко Ламбов. В рамките проекта се преплитат три отделни, стилистично различни концерта – джаз, ромска и филмова музика. Солисти са Ана Топалова (AnaBella), Джони Илиев и Вероника Тодорова, в съпровод на симфониета „София“.

Концертите на фестивала до момента са посетени от над 7000 души от страната и чужбина, съобщиха за БТА организаторите.

Част от съпътстващата програма на фестивала са две изложби - „Фест културен салон“ в Основно училище „Иван Вазов“ в с. Дебнево и Fine Graff Art в Националното изложение на занаятите в близкото село Орешак. Първата събира творби на 19 визуални артисти от Предбалкана, работещи в различни области, а втората обединява осем от най-известните български графити артисти. В зала три на изложението могат да бъдат разгледани общо 36 платна и 10 графики на Ер’Насте Насимо, Николай Ангелов-Гари, Елисавета Ангелова, Иван Шопов, Димитър Йотов, Камен Бонев, Cветлозар Янков-Све и Дамян Бумбалов.

В рамките на фестивала са организирани и арт работилници, търговска зона с ръчно изработени изделия и зона за хранене с гурме кухня от местни производители, както и кът за забавление на най-малките посетители.