Фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley започва утре с участието на Manowar

Петото издание на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley започва утре в чирпанското село Могилово, където публиката ще посрещне 14 световни банди. В трите фестивални дни, освен качествената музика, организаторите обещават много други забавления и активности.

Tungsten са бандата, която ще има честта да открие Midalidare Rock In The Wine Valley 2025 на 11 юли. След тях на сцената ще се качат Brainstorm и Orden Ogan, а хедлайнери в първата нощ са MANOWAR. Задължително за обяд и вечеря от екипа на MANOWAR искат да има топла супа, местна бира и вино. Член от екипа има алергия към лук, а друг е с алергия към пресни домати. Заради тях всички ястия, които бандата ще консумира на фестивала, трябва да са без тези съставки. Човек с алергия има и в екипа на Orden Ogan. Заради него в храната не трябва да има чушки, а от немската пауър метъл машина не желаят да има риба и гъби в тяхното меню, съобщават организаторите.

Втората вечер започва с концерти на Triumpher и Elvenking, които ще загреят публиката за изпълненията на H.E.A.T и Michael Schenker. Главната изява за вечерта ще бъде на американската хеви метъл банда W.A.S.P., които имат изисквания да има банани за закуска, а през деня множество и различни сандвичи. Екипът на Michael Schenker предпочита храни с риба тон, плата със сирена и бърбън. Шведите от H.E.A.T. искат да има достатъчно пенливо вино, а за закуска ще похапват яйца с бекон, посочват организаторите.

Третата фестивална вечер започва с изпълнения на Twilight Force и Kissin’ Dynamite, които ще предхождат появата на Floor Jansen, бивш вокал на Nightwish. След нея на сцената излизат DORO, а фестивалът ще бъде закрит от Alice Cooper. Floor Jansen е без изисквания към храната, певицата желае само да има хубаво вино. От екипа на DORO също има човек в екипа с алергия - към млечни продукти. Заради това всички храни трябва да са ясно обозначени и да се знае в кои няма такива. Немската банда е пожелала да има много и разнообразен хляб. От екипа на Alice Cooper са помолили за плата с меса и сирена, на вечеря задължително трябва да има риба, пиле и телешко, като всички храни трябва да са без гъби, отново заради алергия на човек в екипа. Те очакват да има кисело мляко, индивидуални контейнери с боровинки, горски плодове и малини. Ще пийват основно ром, информират от екипа на Midalidare Rock In The Wine Valley.

Към допълнителните събития по време на фестивала са традиционните винени турове и курсове, футболният турнир "Мама, татко и аз", както и спектакли от Старозагорския куклен театър, които за трета година са партньори на феста. Целодневен атракцион и спектакли от прабългарска школа за оцеляване „Бага-тур“ също влизат в програмата на Midalidare Rock In The Wine Valley, която се допълва още с турнири по табла и викторина Football&Rock Quiz.

Четвъртото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley събра над 40 000 души, които посетиха Могилово за трите фестивални дни на концертите и видяха изпълнители като Accept, Mr. Big, Saxon, Beast in Black, Axel Rudi Pell, Hammerfall, Steel Panther, O'Reillys and the Paddyhats и Deep Purple.