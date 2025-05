Албумът Skeleta на шведската хардрок група „Гоуст“ оглави класацията на „Билборд“

Шведската хардрок група „Гоуст“ (Ghost) оглави за първи път класацията „Билборд 200“ с новия си студиен албум Skeleta, съобщи сайтът на изданието.

Skeleta е деветият албум на групата в класацията на „Билборд“. "Гоуст" влезе в списъка за първи път през 2013 г. с втория си албум Infestissumam, който отбеляза и първото класиране на изпълнителите в топ 40, достигайки до № 28. Най-доброто постижение на групата досега бе второто място с албума Impera през 2022г.

Skeleta е единственият дебютант в топ 10 на новата класация на „Билборд“. Всички заглавия от второ до седмо място са бивши №1. SOS на Сиза е на втора позиция, GNX на Кендрик Ламар е трети, четвърти е One Thing at a Time на Морган Уолън, а Сабрина Карпентър и Short n' Sweet слизат на пета позиция.

Рапърите Партинекстдор (PARTYNEXTDOOR) и Дрейк са на шесто място със $ome $exy $ongs 4 U , а Debi Tirar Mas Fotos на Бед Бъни окупира седмата позиция.

След луксозното преиздаване на 25 април, в което бяха добавени шест допълнителни песни, с което общият брой на парчетата достигна 18, албумът Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going на Шабузи скача от 45-о на 8-о място.

Рапърът Плейбой Карти е на девето място с албума MUSIC, а бившият лидер Морган Уолън Dangerous оформя челната десетка за тази седмица на класацията „Билборд 200“.