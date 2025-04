Елена Папаризу и Bomfunk MCs са сред новите шест имена в програмата на фестивала Spice Music 2025 в Бургас

Гръцката изпълнителка Елена Папаризу, финландската хип-хоп формация Bomfunk MCs, шведската група Alcazar, италианският електроенен проект Benassi Bros заедно с Dhany, формацията Maxx и Deep Zone 90's Symphonic Show се присъединяват към програмата на следващия Spice Music Festival 2025, който ще се проведе на 8 и 9 август в Бургас.



Новите участници допълват вече обявените в края на миналата година имена, които организаторите са поканили като част от седмото издание на фестивала. В началото на ноември съобщиха за първите шест потвърдени гости - Ник Картър от американската група Backstreet Boys, Питър Андре, LayZee от формацията Mr. President, както и групите Outlandish и Loft. През декември към тях бяха добавени още четири имена - Eagle eye Cherry, Inna, R.I.O заедно с U-Jean и колектива Global Deejays.

Гръцката изпълнителка Елена Папаризу е позната като участник в "Евровизия", както и с хитове като "My Number One" и "Mambo". Създадената през 1998 г. финландска формация Bomfunk MCs е популярна с парчето си "Freestyler". Диско групата от Швеция Alcazar публиката познава най-вече с хита им „Crying at the Discoteque“. Италианският електронен проект на Benassi Bros заедно с певицата Dhany ще гостува за първи път на фестивала Spice Music с хитове като "Hit My Heart", "Every Single Day", а след кратка пауза Maxx ще се завърнат на сцената в Бургас със селекция от денс хитове от 90-те години. Deep Zone 90's Symphonic Show ще предложи на публиката специално създадено шоу, което обединява духа от музиката на 90-те години със силата на симфоничното звучене с помощта на истински класически оркестър в комбинация с вокалните изпълнения и електронни бийтове на формацията Deep Zone.