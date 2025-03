Нидерландската готик група Clan Of Xymox се завръща с концерт тази вечер в София

Нидерландската готик група Clan Of Xymox се завръща в София за концерт днес, 21 март, в Sofia Live Club, съобщават организаторите.

Clan Of Xymox или само Xymox са считани за пионери на даркуейв жанра. През 1985 г. независимият лейбъл 4AD издава едноименния, дебютен албум Clan Of Xymox и групата е поканена да открива за Dead Can Dance. Следващите четири декади предстоят концерти, албуми, търсения, релокация, и превръщат Clan Of Xymox в една от най-влиятелните групи в готик и даркуейв културата.

Рони Мурингс, основател и единствен постоянен член на групата, намира начин да е актуален и с новите поколения артисти и публика. Exodus е новият, 18-и албум на групата. Третира мрачните теми за мъките и гнева от войната, безпътицата на света и ни кара да танцуваме за да продължим напред.

Специален гост на концерта в София са гръцките минималисти от Selofan.

/ДД