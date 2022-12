Групата Pink Turns Blue идва за първия си концерт в София на 31 март 2023 г. в клуб Singles, съобщават организаторите.

Припомнят, че Pink Turns Blue е знакова постпънк група, определяща за формирането на течението даркуейв.

През 2021 г. музикантите представят новия си албум Tainted ("Опетнен"), издаден от Orden Records. В годината на принудителна изолация групата работи в студиото си в Берлин. Създава, записва и мастерира. Излиза и видеото към парчето Not Even Trуing, което критиката определя като "плач за една погубваща се планета".

В Tainted групата добавя електронен елемент към класическите си вокали, китара, бас и барабани. Заглавието на албума препраща към състоянието на света - промените в климата, ефекта и реакциите, които пораждат разделението в обществото, изолацията, рисковете за здравето и финансовата несигурност.

Днес Pink Turns Blue е трио - Мик Джогър (вокали, китара), Лука Самури (бас) и Пол Рихтер (барабани). Част от първото поколение на готик рока, Pink Turns Blue се формират през 1985, като дуо (Jogwar и Thomas Elbern) плюс дръм машина. Избират името си по песен на Hüsker Dü, а звукът им е инспириран от групи като The Chameleons, Clan of Xymox и The Cure. Дебютният им албум If Two Worlds Kiss е обявен за постпънк класика. Pink Turns Blue има издадени 11 албума.

/ДД