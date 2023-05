Турското пънк дуо She Past Away ще има концерт в София

Пънк групата She Past Away ще има концерт на 29 септември в Sofia Live Club, съобщават организаторите.

Дуото – Волкан Джанер (вокал, китара) и Идрис Акбулут (клавири и ефекти), е базирано в Атина и Барселона, издавани са от Fabrika Records в Европа и Metropolis Records – в САЩ.

„She Past Away е представител на новата тъмна вълна, с характерен звук от 80-те – знаковите китари на пост-пънк ерата, съчетани с минималистична лирика на турски език. Често темите са изблик на сантиментално безпокойство през нихилистичното възприятие на света. Посланието е лично и в същото време универсално, израз на търсещия ум готов да предизвика всяко табу или норма“, коментират организаторите.

Дебютът на She Past Away в София e през 2017 г. Disko Anksiyete е последният от общо четири албума. Групата издава и Part Time Punks live session от участие в едноименното радио шоу в Los Angeles и Х - албум с ремикси от артисти като Clan of Xymox, Lebanon Hanover, Front 242, Boy Harsher.

