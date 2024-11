Боб Гелдоф ще разговаря с Ед Шийран след критиките му за новия благотворителен сингъл Do They Know It's Christmas

Боб Гелдоф обяви, че ще разговаря с Ед Шийран след критиките му към новото издание на благотворителния сингъл на Do They Know It's Christmas („Знаят ли, че е Коледа“) на сборната формация „Банд ейд“, съобщава Пи Ай Мидиа/ДПА.

По случай 40-годишнината на песента е създаден ремикс, който съчетава гласовете на изпълнители, участвали в предишни издания, сред които Хари Стайлс, Джордж Майкъл и Боно.

33-годишният изпълнител на Shape Of You Шийран заяви по-рано през месеца, че не му е искано разрешение за повторно използване на вокалите му от 2014 г., когато е пял за 30-годишнината на „Банд ейд“, и че „с уважение“ е щял да откаже искането, ако е бил помолен.

Във вторник в предаване по Ай Ти Ви 73-годишният съосновател на „Банд ейд“ Гелдоф отговори на неотдавнашните критики към песента, сред които имаше твърдения, че тя затвърждава вредни стереотипи за хората в Африка.

Гелдоф каза: „Настроенията се променят, мненията се променят, теорията се променя за 40 години и това е нормално. Не можеш да останеш на едно място. Трябва да търсиш различни начини за борба с тези проблеми и различни начини да говориш за тях. Това не би се случило без „Банд ейд“.

Гелдоф поясни: „Ед обаче каза: „Така се чувствам сега“. И аз ще му се обадя - той е наистина прекрасен човек, интелигентен, голям творец и ще си поговорим и ще видим дали ще се съгласим или не, но ще поговорим за това“.

Ед Шийран написа в Инстаграм: „Моето одобрение не беше потърсено за това ново издание по случай 40-годишнината на „Банд ейд“ и ако имах възможност да избирам, щях с уважение да откажа използването на моите вокали. Десетилетие по-късно разбирането ми за всичко това се промени – както красноречиво е обяснено от @fuseodg. Това е само моята лична позиция, надявам се да е насочена към бъдещето. С любов към всички x.“

Шийран се позовава на публикация на ганайско-английския певец и рапър Fuse ODG, който работи с него по песента Boa Me.

Fuse ODG заяви, че още десетилетие по-рано е „отказал“ да участва в записа за 30-ото издание на „Банд ейд“, тъй като смята, че макар благотворителната организация да помага за получаване на „съчувствие и дарения, те затвърждават вредни стереотипи, които задушават икономическия растеж, туризма и инвестициите в Африка“.

Той добави: „Показвайки нехуманни образи, тези инициативи подхранват по-скоро съжаление, отколкото партньорство, като обезкуражават смисленото участие. Моята мисия е да възвърна разказа, като дам възможност на африканците да разкажат собствените си истории, да определят наново своята идентичност и да позиционират Африка като процъфтяващ център за инвестиции и туризъм. Днес диаспората управлява най-големия поток от средства обратно в континента, а не „Банд ейд“ или чуждестранната помощ, доказвайки, че решенията и напредъкът на Африка са в собствените ѝ ръце“.

В оригиналния сингъл на супергрупата „Банд ейд“ от 1984 г. участват изпълнители, водени от фронтмена на „Бумтаун Ратс“ Гелдоф и Мидж Юр от „Ултравокс“, за да подпомогнат благотворителни организации, работещи с гладуващи деца в Етиопия.