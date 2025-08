Ройшин Мърфи разтанцува бургаската публика, която припяваше с нея на любимите си песни

Ирландската певица Ройшин Мърфи изнесе първия си концерт в Бургас късно вечерта в събота на сцената на Морска гара като част от поредицата Burgas Summer Live. Събитието привлече многобройна публика, която посрещна артистката с бурни аплодисменти още при появата ѝ на сцената точно в обявения предварително час 21:30 ч.

Мърфи откри концерта, облечена в екстравагантен костюм с обемна шапка и цветно наметало. Сценичният ѝ образ претърпя няколко трансформации по време на вечерта, като тя сменяше вида си при всяко следващо изпълнение. Още на второто парче Dear Miami се появи с черно сако, а при Overpowered смени визията си с тоалет, наподобяващ фрак с бомбе. Последваха още няколко екстравагантен визии в преобладаващо черно-бяла гама, примесена с червени акценти като наметало и букет от рози.

Музикалната селекция включваше добре познати на публиката песни от албума Overpowered с едноименния трак от него, Let Me Know и Sunshine, на които мнозинството припяваше. Включени бяха и хитове от албума и Róisín Machine като Incapable и Simulation. Сред изпълненията бяха и The Time Is Now – хит от периода ѝ с дуото Moloko, както и Sweet Melody, изпълнена в емоционалната втора част на концерта.

Съчетанието с камера на сцената, която да улавя и предава на живо части от изпълненията и публиката, достигна до своеобразен връх, когато в края на първоначално предвиденото си участие Мърфи се появи в изключително близък план на екрана зад сцената, застанала с гръб, но всъщност лице в лице с множеството. След кратко оттегляне зад кулисите Мърфи се завърна за бис със Somebody to Love Me.

„Имах прекрасни два дни тук. Това място е красиво!", каза певицата, преди да слезе от сцената, и допълни: "Удоволствието е изцяло мое!". След това благодари и на петимата музиканти, които я придружаваха на сцената.

Концертът на Морска гара беше част от лятната програма на Бургас и първа самостоятелна изява на Ройшин Мърфи в морския град. В него като подгряващи се включиха българският дует Lunikk и Руши Видинлиев, като последният изпълни смесица от нови и добре познати негови хитове. Руши допълни, че се радва да е на една сцена с един от своите идоли.