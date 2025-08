Катрин Ръсел излиза тази вечер на сцената на „Банско джаз фестивал“

„Катрин Ръсел трио“ излиза тази вечер на сцената на „Банско джаз фестивал“, съобщиха организаторите от Асоциация „Фестивалите в България“ и Община Банско.

Като артист с потекло – дъщеря на джаз легендата Луис Ръсел (дългогодишен музикален директор на Луис Армстронг) и Карлайн Рей (китарист, басист и певица), носителката на „Грами“ Катрин Ръсел (вокал) въплъщава джаз наследството, като едновременно с това го предава на съвременен език, посочват организаторите.

Завършила Американската академия за драматични изкуства, нейната кариера включва участия в над 200 албума със световни звезди като Дейвид Боуи и Стийли Дан, седем авангардни солови албума, сред които два номинирани за „Грами“ – Harlem On My Mind и Alone Together; награда „Грами“ (2012) за саундтрака на сериала Boardwalk Empire.

На "Банско джаз фестивал" Ръсел ще се яви в трио формат заедно с Мат Мюнистери (китара) и Тал Ронен (бас), обещавайки изключително преживяване с репертоар от джаз класики до авторски творби.

На сцената на фестивала тази вечер излиза Борис Петков с проект, в който влизат Арнау Гарофе, Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов-Стунджи, Вики Алмазиду. Борис Петков получи като награда за представянето си на сцена „Млади таланти“ през 2024 г. да подготви воден от него проект за голямата сцена, съобщиха организаторите. На сцената ще се изявят изтъкнати музиканти, всеки носител на уникален артистичен почерк.

В дебюта си със самостоятелен проект на голяма сцена младият композитор и пианист Борис Петков ще представи авторски творби, смел синтез между джазовата импровизационна свобода, класическата музикална форма и съвременните авангардни техники. Този музикален експеримент обещава да предизвика публиката с интелектуална дълбочина и емоционална сила, допълват организаторите. Централно място в програмата ще бъде отделено на творчеството на Милчо Левиев.

През целия ден в Банско са организирани събития и концерти, посветени на джаза. От 10 часа започват концертите на възпитаници на музикални училища в страната, а от 11 часа е сцената за млади таланти в рамките на джаз академията, която от тази година носи името на Милчо Левиев. През деня има игри в парка за децата, а следобед на три локации се организират „Джаз точки“. Вечерта на откритата тази година „Световна сцена“ излиза ирландската група Sonas.

Българска телеграфна агенция е медиен партньор на фестивала.