Дрейк започва съдебни действия срещу „Юнивърсал мюзик груп“ и „Спотифай“

Канадският рапър Дрейк предприе съдебни действия срещу „Юнивърсал мюзик груп“ и „Спотифай“, предаде Асошиейтед прес. Според певеца тези музикални компании са заговорничили, за да повишат популярността на песента Not Like Us на Кендрик Ламар, в която Дрейк бе нападнат в разгара на враждата между двете хип-хоп звезди.

В съда в Ню Йорк компанията на рапъра Frozen Moments LLC подаде искане за защита и разкриване на информация, която може да бъде доказателство в потенциално съдебно дело срещу стрийминг гиганта „Спотифай“ и „Юнивърсал мюзик груп“.

В обвиненията се казва, че фирмата е започнала кампания за манипулиране и насищане на стрийминг услугите и ефира със сингъла Not Like Us, за да направи песента популярна, включително чрез използване на ботове и споразумения за заплащане. Освен това в съдебния иск се отбелязва, че компанията и „Спотифай“ имат дългогодишни бизнес отношения, и се твърди, че „Юнивърсал мюзик груп“ е предложила на стримийнг платформата специални цени за лицензиране на песента, отбелязва Асошиейтед прес.

В документа се казва също, че „Юнивърсал мюзик груп“ е уволнила служители, лоялни към Дрейк, „в очевиден опит да прикрие своите схеми“, предаде Асошиейтед прес.

В изявление от „Юнивърсал мюзик груп“ отбелязват, че „предположението, че са направили нещо, за да подкопаят някой от своите артисти, е обидно и невярно. Прилагаме най-високите етични практики в нашите маркетингови и рекламни кампании. Никакви измислени и абсурдни юридически аргументи в това представено предварително становище не могат да прикрият факта, че феновете избират музиката, която искат да чуят“.

Not Like Us, набрал популярност сингъл на Ламар, е бил пуснат повече от 900 милиона пъти.

Враждата между Дрейк, петкратен носител на „Грами“, и Ламар, носител на наградата „Пулицър“ е сред най-големите в хип-хопа през последните години, припомня Асошиейтед прес.