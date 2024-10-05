Сливенският митрополит Арсений отслужи панихида за покойния владика Йоаникий

Сливенският митрополит Арсений отслужи днес панихида за покойния владика Йоаникий, съобщиха от канцеларията на Сливенската митрополия.

На 9 октомври се навършват девет месеца от кончината на блаженопочившия и приснопаметен Сливенски митрополит Йоаникий. По този повод в съботния ден, 5 октомври, в катедралния храм „Св. Димитър Солунски” в град Сливен бе отслужена заупокойна света литургия.

След нея Негово високопреосвещенство отслужи панихида за приснопаметния дядо Йоаникий, заедно със ставрофорен иконом Емилиан Михайлов, архиерейски наместник на Бургаска духовна околия, ик. Панайот Сотиров, духовен надзорник, ст. ик. Евгени Янакиев, председател на катедралния храм, и духовенството от града.

След панихидата митрополит Арсений, заедно с духовниците и всички присъстващи, се отправи при олтарната абсида на катедралния храм, където отслужи трисагий на гроба на покойния митрополит. Той произнесе слово за достойното архипастирско служение на присноблажения митрополит Йоаникий.

Негово високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий почина на 9 януари, т.г., след продължително боледуване. На 11 януари бе погребан, а в Сливен бе обявен тридневен траур.