Певецът и текстописец Джон Дейвид „Джей Ди“ Саутър почина на 78 години

Американският певец и текстописец Джон Дейвид „Джей Ди“ Саутър почина на 78-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес. Той е музикант и автор на множество песни. Благодарение на него се оформя кънтри рок звученето, наложено в Южна Калифорния през 70-те години на миналия век. Сътрудничи си с музикалната група „Ийгълс“ и певицата Линда Ронстад.

През 2013 г. е почетен в Залата на славата на авторите на песни и е описан като „основен архитект на звученето на Южна Калифорния, който оказва голямо влияние върху цяло поколение автори на песни“.

Най-големият му солов хит е You're Only Lonely от албума му от 1979 г. Освен това се появява като актьор в сериали като „Нашвил“ (Nashville) и във филмите „Поздрави от Холивуд “ (Postcards from the Edge) и „Краен срок“ (Deadline).