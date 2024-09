Сабрина Карпентър запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Певицата, авторка на песни и актриса Сабрина Карпентър за трета поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Карпентър запазва първенството си с албума Short n' Sweet, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 117 000 еквивалентни единици.

Позициите от втора до шеста в албумния чарт остават непроменени спрямо предходната седмица и се заемат съответно от Пост Малоун с F-1 Trillion (72 000 продадени еквивалентни единици); Чапъл Роан с The Rise and Fall of a Midwest Princess (57 000); Морган Уолън с One Thing at a Time (52 000); Тейлър Суифт с The Tortured Poets Department (51 000) и Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft (47 000).

Челната десетка в албумната класация Билборд 200 се допълва от Зак Брайън с The Great American Bar Scene, Ноа Каан със Stick Season, Морган Уолън с Dangerous: The Double Album и Дейвид Гилмор от "Пинк Флойд" с първия му студиен албум от девет години, Luck and Strange. Това е третият самостоятелен албум на Гилмор, който намира място в Топ 10 след Rattle That Lock (пета позиция през 2015) and On an Island (шеста позиция през 2006).