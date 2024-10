Сабрина Карпентър се завърна на челна позиция на класацията на „Билборд“ за албуми

Певицата Сабрина Карпентър отново оглави класацията на „Билборд“ за албуми с Short n’ Sweet, съобщи сайтът на изданието. Така изпълнителката на летния хит Espresso отбелязва четвърта поредна седмица на върха на класацията.

За последната седмица Short n’ Sweet печели 100 000 еквивалентни албумни единици. Музикалната продукция на Карпентър дебютира на първо място в класацията на 7 септември и прекарва първите си три седмици на първо място.

Албумът The Rise and Fall of a Midwest Princess на Чапъл Роан е на второ място за четвърта поредна седмица с отчетени 63 000 еквивалентни албумни единици. Трета позиция зае рапърът Фючър с микстейпа Pluto с 55 000 продадени еквивалентни албумни единици. Албумът One Thing at a Time на кънтри певеца Морган Уолън се изкачи от пето на четвърто място с 50 000 еквивалентни албумни единици. В челната петорка се завърна албумът на Били Айлиш Hit Me Hard and Soft на пета позиция.