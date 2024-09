Певецът Жан Мар: Хората не са щит срещу самотата ни

Поредица от концерти на български рок музиканти поставят началото на кампания против насилието над жени. Инициативата "Мъже против насилието" обединява Innerglow, No More Many More, Жан Мар, Jeremy? и P.I.F., и има за цел да привлече вниманието на българската общественост, медиите и бизнеса и да даде повече гласност на така наболелия въпрос за насилието над жени у нас, разказват организаторите.