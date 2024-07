Тейлър Суифт запази челната си позиция в класацията на „Билборд“ за албуми

Певицата Тейлър Суифт за единайсета поредна седмица е начело в класацията на „Билборд“ за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителката запазва първенството си с The Tortured Poets Department, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 114 000 албумни еквивалентни единици.

The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт се задържа 11-та поредна седмица на първо място в класацията на „Билборд“, с което се изравнява с други два нейни албума - 1989 и Fearless. Ако последната музикална продукция на певицата достигне 12-та седмица на върха, това ще бъде първият албум на жена с подобно постижение, откакто албумът "21" на Адел направи 24 непоследователни седмици на челна позиция през 2011 и 2012 година.

The Tortured Poets Department е и първият албум на жена, който прекарва 11 поредни седмици на първо място, откакто саундтракът към филма „Бодигард“, в изпълнение от Уитни Хюстън, бе на челна позиция за 13 поредни седмици (от общо 20 непоследователни седмици на върха на класацията) от декември 1992 г. до март 1993 г.

За цялата си кариера Тейлър Суифт има 80 седмици начело на чарта Билборд 200, с което подобрява собствения си рекорд сред самостоятелните изпълнители. На второ място по този показател е Елвис Пресли с 67 седмици на върха.

Втора позиция в класацията заема кънтри певецът Морган Уолън със 74 000 продадени еквивалентни единици от албума One Thing at a Time, с който миналата седмица беше на трето място.

Рапърката Меган дъ Стелиън зае трето място с новия си албум Megan с 64 000 продадени еквивалентни единици.

Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft запазва своята четвърта позиция с 63 000 продадени еквивалентни единици. Под номер пет застава Чапъл Роан с The Rise and Fall of a Midwest Princess с 60 000 продадени еквивалентни единици.

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Морган Уолън с Dangerous: The Double Album, Песо Плума с Exodo, Шабузи с Where I've Been, Ноа Каан със Stick и Бионсе с Cowboy Carter.