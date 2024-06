Тейлър Суифт оглавява за седма поредна седмица класацията за албуми на "Билборд" с The Tortured Poets Department, съобщи сайтът на изданието. Суифт има 148 000 продадени еквивалентни единици. The Tortured Poets Department е първият албум със седем последователни седмици под номер едно след One Thing at a Time на Морган Уолън, прекарал 12 седмици на върха преди година.

Това е 76-ата седмица на върха на класацията за албуми в кариерата на Тейлър Суифт. Това е рекорд за соло изпълнителите. С 67 седмици на върха второ място заема Елвис Пресли.

Южнокорейската момчешка група Ateez заема второто място през изтеклата седмица с Golden Hour: Part.1. Били Айлиш отива на трето място с Hit Me Hard and Soft. Морган Уолън e четвърти в класацията за албуми с One Thing at a Time с продадени 71 000 еквивалентни единици. Третият албум на Шабузи Where I've Been, Isn't Where I'm Going заема пето място . Това е дебют за изпълнителя в класацията, чийто сингъл A Bar Song е достигал до номер 3 в класацията за сингли на "Билборд".

Кънтри звездата Морган Уолън има още един албум в класацията - Dangerous: The Double Album. Той е на шесто място с 43 000 продадени еквивалентни единици.