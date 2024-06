Брус Спрингстийн отбеляза 40 години от издаването на ключовия си албум Born In The USA

Брус Спрингстийн отбеляза 40 години на най-успешния си албум Born In The USA със специално издание на червен прозрачен винил на 14 юни, придружено от книжка с материали от онова време и плакат.

„Издаденият на 4 юни 1984 г. албум Born In The USA на Брус Спрингстийн има безпрецедентните седем сингъла в топ 10 (на Билборд), от него са продадени над 20 милиона копия до момента (в САЩ – бел. а.). Той улавя духа на времето и въздействието му е уникално за това поколение. Спрингстийн и „И-стрийт бенд“ изнасят 156 концерта към него по целия свят и песни като Dancing In The Dark, No Surrender и Glory Days остават основни елементи от концертното им шоу и до днес“, отбелязва „Сони мюзик“.

Хитът Dancing in the Dark носи на Спрингстийн и първата награда „Грами“ – за най-добро вокално рок изпълнение.

Приходите от турнето към Born In The USA са около 90 милиона долара. То остава най-доходоносното за десетилетието до A Momentary Lapse of Reason на „Пинк Флойд“ четири години по-късно. Успехът на Спрингстийн сякаш убеждава певци като Дейвид Боуи и Тина Търнър, че и индивидуални изпълнители могат да напълнят стадиони.

Born In The USA е забележителен не само с продажбите и отличните отзиви, изтъква сайтът на наградите „Грами“. Албумът променя хода на рок музиката по няколко начина - възражда любовта на американците към този жанр, доказва, че синтезаторите и китарите могат да бъдат използвани заедно в перфектна хармония и популяризира новия начин на слушане - на диск.

Спрингстийн се превръща с Born In The USA и в икона на MTV. Той издава три видеоклипа към него ( преди това има само един). Брайън де Палма („Белязания“) режисира най-известния от тях Dancing In The Dark.

Брус Спрингстийн е роден през 1949 г. Той става известен с третия си албум Born to Run (1975 г.) . С петия The River (1980) оглавява за първи път класацията на „Билборд“ за албуми. Лауреат е на 20 награди „Грами“, на награда „Оскар“ – за песента Streets of Philadelphia от филма „Филаделфия“, на почетна награда „Тони“. От 2017 г. до 2018 г. и през 2021 г. има много успешно шоу на „Бродуей“, в което изпълнява някои от песните и разказва истории от автобиографията си от 2016 г. Издал е 21 студийни албума. Продал е над 140 милиона копия от тях по света, като само от Born in the USA – 31 милиона. Въведен е в Залата на славата на авторите на песни и в Залата на славата на рокендрола. През 2019 г. получава награда на центъра „Кенеди“, през 2016 г. - Президентския медал на свободата от Барак Обама, а през 2023 г. - Националния медал за изкуство от президента Джо Байдън. Сп. „Ролинг стоун“ го класира на 23-о място сред 100-те най-велики изпълнители на всички времена и го описва като „въплъщение на рокендрола“.

Преди няколко месеца Брус Спрингстийн издаде нов сборен албум Best of Springsteen, в който са включени класики като The Rising, The Ghost Of Tom Joad, Thunder Road and Badlands. Брус Спрингстийн сега е на турне в Европа, което ще продължи есента в САЩ и Канада.