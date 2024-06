Епизод на „Туин Пийкс“ и филм на Вим Вендерс ще бъдат показани в съпътстващата програма на Кинофестивала в Карлови Вари

Международният филмов фестивал в Карлови Вари (KVIFF) добави късометражен филм на Дейвид Линч и епизод от емблематичния му сериал „Туин Пийкс“ към програмата, посветена на писателя Франц Кафка и представи селекция класически и култови филмови ленти „От миналото“, показани в оригинални или реставрирани версии, съобщи „Холивуд репортър“.

Сред акцентите са реставрирани версии на драмата „Париж, щата Тексас“ на Вим Вендерс от 1984 г. и „Две англичанки и континент“ на Франсоа Трюфо от 1971 г., посветена на любовен триъгълник.

Кинофестивалът в Карлови Вари, чието 58-о издание се провежда от 28 юни до 6 юли, разкри и още допълнителни заглавия към програмата на ретроспективата „Франц Кафка“, която ще се проведе в чест на стогодишнината от смъртта на един от най-известните чехи.

Ретроспективата е наречена „Желанието да станеш индианец: Кафка и киното“ (The Wish to Be a Red Indian: Kafka and Cinema). „В програмата ще бъде показан сюрреалистичният късометражен филм „Бабата“ (The Grandmother) от 1970 година на Дейвид Линч, както и третият епизод на третия сезон на култовия сериал „Туин Пийкс“, който най-интензивно отразява възхищението на един особен гений към друг", съобщиха организаторите.