Дъги Уайт и John Steel подгряват публиката на концерта на Глен Хюз в София

Дъги Уайт и John Steel подгряват публиката на концерта на Глен Хюз, на 27 май в София, съобщават организаторите от BGTSC.

Ще чуем авторски композиции на John Steel и песни на именития певец от престоя и участието му в Rainbow, уточняват организаторите.

Дъги Уайт е шотландски рок вокалист. През 1984 година създава група La Paz, с която практически никога не се е разделял. Познат е като вокалист от Rainbow на Ричи Блекмор, Джон Лорд, Michael Schenker Group, Кози Пауъл, Praying Mantis, Rising Force на Ингви Малмстийн, Tank и Alcatrazz. Гостува в концептуалното издание „Нострадамус” на Николо Коцев през 2001 г. На 1 септември 2009 г. пее за първи път у нас с Джон Лорд на концерта за група и оркестър в Пловдив. През 2012 година, на „Каварна рок фест“, се изявява като певец на Michael Schenker Group (MSG), а след това участва на редица музикални форуми у нас. През 2017 година, с родната формация John Steel, записва албума Everything or Nothing.

Както писа БТА, гостуването на Глен Хюз у нас е част от турнето „50th Anniversary Burn Album Tour 2024“, по време на което той изпълнява целия класически албум на Dееp Purple.

домакин на събитието е Joy Station.