Глен Хюз ще има концерт в София догодина през май

Глен Хюз ще има концерт в София на 27 май 2024 година. Гостуването у нас е част от турнето 50th Anniversary Burn Album Tour 2024, съобщават организаторите от BGTSC.

Домакин на събитието е Joy Station.

BGTSC е член на сдружението „Сцена музика“ и спазва етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България, посочват организаторите.

Както писа БТА, Глен Хюз и групата му – Сьорен Андерсен – китара, Аш Шиън – барабани, и Боб Фридзема – клавишни, бяха у нас през юни тази година. Те представиха песни от албумите Burn, Stormbringer и Come Taste The Band. Шоуто на обичания и популярен басист на Deep Purple от 70-те години носи името Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live – Celebrating the 50-th anniversary of the album Burn.

/ДД