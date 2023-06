Глен Хюз представя в София песни от албумите Burn, Stormbringer и Come Taste The Band

Глен Хюз и групата му ще представят пред българските си фенове песни от хитовите албуми Burn, Stormbringer и Come Taste The Band, съобщават организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“. Събитието е утре на стадион „Юнак“.

Шоуто на обичания и популярен басист на Deep Purple от 70-те години носи името Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live – Celebrating the 50-th anniversary of the album Burn.

В София Глен Хюз идва със Сьорен Андерсен – китара, Аш Шиън – барабани, и Боб Фридзема – клавишни.

Както писа БТА, преди тях на сцената ще излязат ветераните на българския рок „Конкурент“ и младата софийска група Electric Roxy.

/ДД