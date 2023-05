„Конкурент“ и Electric Roxy свирят преди Глен Хюз в София

Рок група „Конкурент“ излиза на сцената на стадион „Юнак“ преди Глен Хюз на концерта му в София, съобщават организаторите от „София мюзик ентърпрайсис" (СМЕ).

Припомнят, че родните музиканти имат натрупан сериозен стаж като съпорт на световноизвестни имена в жанра като AC/DC, Whitesnake, Toto и Deep Purple. Участието им по време на концерта Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live – Celebrating the 50-th anniversary of the album Burn ще е поредният достигнат връх в тяхната кариера, коментират от СМЕ.

Събитието на 24 юни ще бъде открито от младата софийска формация Electric Roxy. Групата съчетава хард рок и глем метъл в енергична, хибридна амалгама, напомняща сцената от 80-те години в Лос Анджелис, както и включва модерни звуци и влияния в тяхната музика, допълват от СМЕ.

Както писа БТА, концертът на Глен Хюз включва целия албум Burn и песни от Stormbringer и от Come taste the band. Хюз, наричан заради страхотния си вокален обхват и височини The Voice of Rock, води със себе си Сьорен Андерсен - китара, Аш Шиън - барабани, и Боб Фридзема - клавишни.

/ДД