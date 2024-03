Пластмаса, попаднала в артериите, е свързана с по-висок риск от сърдечни заболявания и смърт, установиха учени

Миниатюрни парченца пластмаса, попаднали в мастните депа, които покриват човешките артерии, са свързани с по-висок риск от сърдечни заболявания, инсулти и смърт, твърдят италиански учени, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Подложени на процедури за прочистване на голяма артерия в областта на шията са били 304 пациенти. При 58 процента от тях в плаката по кръвоносния съд са открити микроскопични и наноскопични парченца пластмаса, включително полиетилен и поливинилхлорид, съдържащи хлор, съобщават д-р Рафаеле Марфела и колегите му университета на Кампания, който се намира в Неапол.

При хората с пластмасови частици в плаката на каротидната артерия е установен 4,5 пъти по-висока вероятност да получат инфаркт или инсулт, или пък да починат в следващите три години, посочват изследователите, след като са взели под внимание други рискови фактори за пациентите.

Пациенти с микропластмасови или нанопластмасови частици в плаката са имали също високи нива на възпалителни протеини в кръвта, за които е известно, че играят роля при атеросклерозата и сърдечната недостатъчност, твърдят изследователите.

Полиетиленът и поливинилхлоридът, в различните им форми, имат широко приложение, включително за производство на контейнери за храна, козметика и водопроводни тръби, пишат авторите.

В изследването си, публикувано в The New England Journal of Medicine, те отбелязват, че подобни микропластмаси са открити в питейната вода, голям брой хранителни стоки, козметични продукти и във въздуха.

При по-ранни проучвания е установено наличие на различни видове микропластмаса и нанопластмаси в множество тъкани, включително в дебелото черво, черния дроб, далака, лимфните възли и плацентата. Изследванията върху животни показват, че тези пластмаси могат да бъдат токсични.

Въпреки че новото проучване не може да докаже, че пластмасата има неблагоприятно въздействие при пациентите, то е първото, което прави връзка с последиците от сърдечносъдови заболявания при хората, казва д-р Филип Ландриган от Бостънския колеж, който не е участвал в проучването. Той е автор на редакционна статия, придружаваща резултатите от проучването.

Установяването на наличие на микропластмаси и нанопластмаси в плаката е "революционно откритие", отбелязва специалистът.

Според Ландриган сред въпросите, които проучването повдига, са дали трябва да се счита за сърдечносъдов рисков фактор и как може да се намали излагането на тях.

През 2022 г. Световната здравна организация отбелязва преобладаващ консенсус, че пластмасите не принадлежат към околната среда, както и че трябва да се вземат мерки за намаляване на излагането на тях, припомня Ройтерс.